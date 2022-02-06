В Одессе пьяный надругался над ребенком с ДЦП

Злоумышленник увидел на детской площадке ребенка без взрослых и решил на нее напасть.

В Одессе мужчина надругался над девочкой с ДЦП. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор вынес Суворовский районный суд Одессы.

Фигурант — уроженец села Сестриновка Казатинского района Винницкой области, который официально не женат и не трудоустроен.

Установлено, что 10 июня 2021 года, примерно в 16:20, подсудимый, будучи пьяным, находился на детской площадке недалеко от дома №26 по ул. Сергея Ядова (Одесса). Он увидел девочку, 2005 года рождения, которая каталась на качелях, и решил совершить в отношении нее сексуальное насилие. Как отмечается, девочка страдает ДЦП (детский церебральный паралич) и в тот момент осталась без присмотра родителей.

Воспользовавшись этими обстоятельствами, злоумышленник подошел к девочке вплотную, что лишило ее возможности убежать. Понимая, что больной ребенок не сможет сопротивляться, полез рукой ему под футболку, начал трогать и гладить ее грудь. Испугавшись, девочка начала плакать и кричать.

На происходящее обратили внимание прохожие, которые сразу пресекли насильственные действия подсудимого. Установлено, что мужчина решил удовлетворить свою половую страсть, совершив сексуальное насилие без проникновения в тело ребенка. Эксперты пришли к выводу: фигурант психически здоров, а потерпевшей нанесен физический и психический вред.

Фигурант признан виновным по ч.3 ст.153 (сексуальное насилие над ребенком) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года в Одессе на ул. Ядова люди увидели, как неизвестный мужчина схватил девочку с детским церебральным параличом и потянул в сквер им. Старостина. Прохожие бросились потерпевшей, задержали злоумышленника, избили его, а потом передали полиции.