Брала участь в організації фейкових виборів «депутатов законодательного собрания Запорожской области РФ» – викрито жительку Запорізької області

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянці України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, колишня завгосп одного з навчальних закладів після захоплення Чернігівської територіальної громади Запорізької області з власних ідеологічних поглядів стала усіляко підтримувати окупаційну владу.

У червні 2023 року жінка погодилась на пропозицію ворога взяти участь в організації на тимчасово окупованій території примусового обрання так званих «депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва».

Згодом її було призначено секретарем «участковой избирательной комиссии № 347 Черниговского муниципального округа», створеної окупантами в селі Стульневе.

Займаючи псведопосаду, вона виконувала всі вказівки з проведення у вересні 2023 року фейкових виборів. Під час примусового волевиявлення у супроводі озброєних окупантів здійснювала подомовий обхід місцевих жителів, щоб змусити їх ставити підписи на підтримку заздалегідь визначеного кандидата та у такий спосіб забезпечити голосування кожного мешканця села.

Після завершення псевдоголосування підозрювана особисто здійснила підрахунок голосів, узагальнила результати виборів та оголосила переможця.

Наприкінці жовтня 2023 року жінка виїхала на підконтрольну Україні територію та переховувалась у родичів у Вінницькій області.

Правоохоронці викрили псевдопосадовицю. Наразі за рішенням суду вона перебуває під варто.

Заходи з викриття проводили прокурори спільно зі співробітниками Управління СБУ в Запорізькій області за оперативного супроводу Головного управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора