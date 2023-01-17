Захоплювали держустанови та нападали на мирне населення: слідчі «вагнерівця» судитимуть за участь у злочинній організації

Фігуранта завербували представники приватної військової компанії «Вагнера» під час їхнього відвідування однієї з виправних колоній рф. Колишній в’язень «визволяв» території Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що фігурант відбував покарання за угон в одній із виправних колоній російської федерації. У вересні минулого року він вступив до складу злочинної організації ПВК «Вагнера».

За участь в бойових діях на території України загарбнику пообіцяли щомісячно 200 тисяч рублів. Крім того, з ним уклали контракт на шість місяців, а після закінчення цього терміну – обіцяли звільнення від кримінальної відповідальності.

У складі злочинної організації найманець перебував у районах бойових дій на території Луганської та Донецької областей.

Вже встановлено, що учасники даної злочинної організації розграбовували майно українських підприємств, установ і організацій, а також вчиняли напади на мирних громадян.

В кінці грудня минулого року його взяли у полон представники сил безпеки та оборони України. Наразі учасник ПВК «Вагнера» перебуває в СІЗО.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, ГСУ Нацполіції зібрали доказову базу та повідомили фігуранту про підозру. Наразі обвинувальний акт щодо зловмисника вже скеровано до суду.

За участь у злочинній організації йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Національна поліція України