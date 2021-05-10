В Одессе пьяный водитель на Toyota, пытаясь скрыться от полиции, протаранил 9 авто

В ночь на 10 мая в Суворовском районе Одессы полицейские пытались остановить мчавшуюся на большой скорости Toyota.

Преследовать водителя начали после того, как он грубо нарушил ПДД, проигнорировал требования и не остановил авто.

С помощью громкоговорителя и специальных сигналов патрульные требовали остановить машину на улице Семена Палия, однако «японец» лишь увеличил скорость и пытался скрыться.

«Во время преследования, на улице Академика Бочарова, нарушитель совершил столкновения с 9 автомобилями, которые были припаркованы на обочине дороги», — рассказали в управлении патрульной полиции.

В результате последнего «поцелуя» автомобиль злоумышленника получил очень сильные повреждения и уже не смог ехать дальше.

К счастью, обошлось без человеческих жертв и потерпевших.

Общаясь с задержанным нарушителем, полицейские обнаружили у него явные признаки опьянения. Это подтвердило и освидетельствование при помощи прибора Drager. Также выяснилось, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения.

На него оформили соответствующие материалы сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях: «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», «Невыполнение водителями требований об остановке», «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств» и «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов».

Вся документация будет направлена в суд. Помимо того, «гонщика» ожидают весьма немалые материальные траты в качестве компенсации за протараненные авто. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)