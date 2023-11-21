8 років ув’язнення отримав вінничанин, який забив до смерті приятеля

Вінницький міський суд визнав обґрунтованими доводи прокурора Вінницької окружної прокуратури та визнав винуватим 48-річного вінничанина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Прокурором беззаперечно доведено перед судом вину обвинуваченого в тому, що він в ніч з 15.03.2023 на 16.03.2023 на фоні спільного вживання алкогольних напоїв, у ході словесної перепалки наніс знайомому численні удари кулаками по всьому тілу. Від отриманих травм потерпілий втратив свідомість та не прийшовши до тями, помер.

Суд визнав підсудного винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.

На цей час вирок законної сили ще не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури