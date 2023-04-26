На Дніпропетровщині припинено діяльність групи наркоторговців за участі поліцейського

У місті Кам’янське Дніпропетровської області група осіб налагодила у районі мережу збуту психотропної речовини – амфетамін. До діяльності групи був причетний правоохоронець.

Оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно із Дніпропетровською обласною прокуратурою та слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, викрили та припинили діяльність злочинної групи, яка організувала збут наркотичних засобів на території Кам’янського району.

Встановлено, що кримінальний бізнес налагодив 35-річний місцевий мешканець разом із чотирма своїми спільниками, серед яких — працівник одного з райуправлінь поліції Дніпропетровщини.

Товар зловмисники закуповували оптовими партіями, фасували, а потім збували клієнтам з рук у руки за готівковий або безготівковий розрахунок.

Правоохоронці задокументували факт збуту зловмисниками психотропу та за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області провели у фігурантів 17 санкціонованих обшуків. Під час заходів вилучили амфетамін, електронні ваги, банківські картки, чорнові записи, гроші у сумі близько 100 000 гривень.

Наразі основних фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усім учасникам групи оголошено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин у особливо великих розмірах (ч. 2 і 3 ст. 307) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України