В Одессе разоблачили компанию, которая незаконно предоставила налоговую выгоду на ₴44 млн.

В Одессе разоблачили схему незаконного завладения деньгами за счет предоставления компанией незаконной налоговой выгоды на сумму 43,9 млн грн. материалы переданы правоохранителям.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

“Специалисты ГНС разоблачили очередную схему незаконного завладения деньгами за счет предоставления налоговой выгоды относительно безосновательного формирования налогового кредита в общей сумме почти 43,9 млн грн третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме 228,2 млн грн”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2019-2020 годов одесская компания (при отсутствии необходимых трудовых ресурсов, основных средств, привлеченных субподрядных организаций) задекларировала выполнение строительных работ на общую сумму 263,3 млн грн, в т.ч. НДС 43,9 млн грн.

“Такими действиями компания предоставила налоговую выгоду относительно безосновательного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики в общей сумме 43,9 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные материалы переданы правоохранителям для принятия решения.