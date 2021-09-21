В Одессе суд обязал интернет-мошенника вернуть деньги своим жертвам

Суворовский райсуд Одессы вынес приговор уроженцу Донецкой области, который создал фейковый интернет-магазин техники и «продавал» несуществующие у него гаджеты. Получая от покупателей предоплату, фигурант отключал телефон.

Как сообщается в судебном решении февраля 2020 по март 2021 года мошенник провернул 13 таки сделок, на общую сумму более 75 тысяч гривен.

Он «продавал» мобильные телефоны, видеорегистраторы, ноутбуки и другую технику, обещая выслать товар только после полной предоплаты. Жертвами схемы стали жители разных регионов страны, которые перечисляли деньги на указанную на сайте банковскую карту.

Обвиняемы раскаялся в совершенных преступлениях. Также суд принял во внимание, что мужчина впервые имеет проблемы с законом и работает, хоть и не официально, в сфере проката самокатов.

В результате суд присудил ему по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины пять лет лишения свободы, но с двухлетним испытательным сроком. Кроме этого, суд обязал фигуранта компенсировать нанесенный материальный урон всем пострадавшим от его схемы. // Думская