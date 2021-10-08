«Кривосудие» выпустило на свободу водителя «Hummer», который в 2018-м в Киеве сбил насмерть 10-летнюю девочку

Островский находился под стражей более трех лет и даже получил в СИЗО статус «смотрящего».

26-летний Кирилл Островский в июле 2018 года на «Hummer» насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку и пытался сбежать, вышел из СИЗО. Судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова ушла в отпуск и не продлила ему меру пресечения.

Об этом сообщает Детектив INFO со ссылкой на собственные источники.

Парень находился в Киевском СИЗО №13 с 2019-го в статусе «смотрящего».

Около полуночи 5 октября обвиняемый в нарушении ПДД с летальным исходом покинул следственный изолятор, поскольку был исчерпан избранный 6 августа судьей Кристиной Константиновой меру пресечения.

В начале октября прокурор обратился с ходатайством продлить сроки ареста Кирилла, но решить этот вопрос тогда не удалось.

Обвиняемый, который ранее в основном принимал участие в заседаниях по видеосвязи, на этот раз заявил, что хочет, чтобы ему лично вручили ходатайство о продлении меры пресечения.

Тогда же адвокаты Островского заявили об отводе судьи, однако другая судья – Татьяна Ильева – оперативно отказала защите в удовлетворении иска.

Уже 4 октября адвокаты обвиняемого начали «бомбардировать» суд ходатайствами относительно отводов прокурора, секретаря заседания, а в конце концов и самой Кристины Константиновой, пишет издание.

«Несмотря на то, что этот отвод был заявлен уже во второй раз и игнорируя доводы прокурора, что у обвиняемого 4 октября истекает срок меры пресечения, судья поставила решение вопроса о ее отводе. При этом, в связи с завершением рабочего времени, дело на автораспределение 4 октября она так и не поставила», — цитируют журналисты представителей прокуратуры.

В результате продления меры пресечения Островскому «зависло в воздухе», а сам обвиняемый освободился после более 3 лет пребывания под стражей.

Константинова с 5 октября находится в отпуске.

Резонансное ДТП в 2018-м: что известно

24 июля водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский на бульваре Леси Украинки в Киеве, игнорируя красный сигнал светофора, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, Островский отказался предоставить биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.

Островскому продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей. // УНИАН