На Буковині судитимуть підприємницю, яка привласнила майже 400 тисяч гривень бюджетних коштів

Нагадаємо: у червні цього року співробітники відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції викрили протиправну діяльність 43-річної уродженки Дніпропетровщини, яка внесла неправдиву інформацію до офіційних документів та, зловживаючи службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами.

У результаті досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 43-річна жителька Чернівецького району, під час проведення ремонтних робіт приміщень одного з поверхів гуртожитку навчального закладу, передбаченого для внутрішньо переміщених осіб, привласнила державні кошти. Жінка внесла неправдиву інформацію в акти виконаних ремонтно-будівельних робіт, а саме зазначила більший об’єм проведеного ремонту та придбання будівельних матеріалів за завищеними цінами.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури слідчі поліції передали до суду обвинувальний акт відносно порушниці за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частино 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області