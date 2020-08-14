В Одессе у мужчины похитили из автомобиля 100 тысяч долларов

В Одессе неизвестный «изъял» из автомобиля Toyota, принадлежащего 58-летнему местному жителю, сумку, в которой было сто тысяч долларов. Там же находились документы на автомашину и водительское удостоверение ее владельца.

Как стало известно, ЧП произошло в Киевском районе города.

Злоумышленник скрылся с места совершения преступления, его место нахождения пока неизвестно.

Данную информацию подтвердили в региональном главке Нацполиции, дополнив, что начато уголовное производство по статье «Кража» УК Украины. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)