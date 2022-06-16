За розбій харків’янин відправиться за ґрати на 7 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 35-річного харків’янина у розбої (ч. 3 ст. 187 КК України). Чоловіку призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що чоловік, раніше вже судимий за розбій, продовжив вчиняти аналогічні злочини в Харкові та області. Зловмисник приходив до магазинів, аптек та кредитних установ та, погрожуючи пневматичним пістолетом, вимагав віддати йому гроші з каси.

Усього встановлено 6 епізодів вчинення злочинів. Загальна сума шкоди, завданої діями зловмисника, складає понад 20 тис. грн.

15 червня суддя Октябрського районного суду м. Полтави виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на його апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура