В Одессе угонщик, пытаясь скрыться от полиции, устроил ДТП с пострадавшими (фото)

В результате аварии в больницу госпитализирована пассажирка автобуса, а также виновник аварии.

Сегодня в Одессе злоумышленник на угнанном авто пытался скрыться от полицейских и столкнулся с маршрутным автобусом, пострадала женщина-пассажир.

Как сообщили журналистам в управлении патрульной полиции в Одесской области, около 7:00 инспекторы получили вызов о том, что неизвестный, применив физическую силу, угнал автомобиль BMW.

«Заявитель сообщил, что в центре города — на пересечении улиц Греческой и Ришельевской, неизвестный сел в салон авто, под угрозой применения физической силы завладел автомобилем и уехал на нем по Ришельевской в направлении железнодорожного вокзала», — рассказали в управлении.

На пересечении улиц Ришельевской и Пантелеймоновской инспекторы заметили BMW, который двигался на большой скорости в направлении ж/д вокзала.

На требования остановиться водитель не реагировал и продолжал мчаться по ул. Середнефонтанский. Напротив дома №30 на указанной улице иномарка столкнулась с пассажирским автобусом.

Как отмечается, в результате аварии пострадала пассажирка автобуса, она доставлена в больницу.

Установлена личность 35-летнего мужчины, который управлял BMW. По данным патрульных, он также получил травмы и доставлен в больницу. // Сегодня