В Одессе в подпольное казино пускали в масках по предварительной записи

Во время обыска следователи изъяли более 70 единиц компьютерной техники и другое оборудование.

В Одессе правоохранители ликвидировали подпольное казино, в которое пускали в масках по предварительной записи.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

«С целью конспирации вход клиентов в клуб, находившийся в Приморском районе, осуществлялся по предварительному звонку со специальным паролем. На момент приезда правоохранителей в помещении для игр находилось около 50 посетителей», — отмечается в сообщении.

Выявили незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса и задокументировали ее сотрудники Шевченковского отделения полиции с привлечением батальона полиции особого назначения.

Во время обыска следователи изъяли более 70 единиц компьютерной техники и другое оборудование.

По словам начальника территориального отделения полиции Владимира Титомира, пока следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках производства, начатого по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса, и устанавливают организаторов игорного бизнеса. // LB.ua