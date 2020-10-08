В Одесской области мужчина до смерти избил мать кулаками и палкой

В Одесской области задержали мужчину, который нанес смертельные травмы своей матери и пытался скрыться от правосудия.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, во время распития спиртных напитков между 34-летним мужчиной и его матерью произошла ссора, которая переросла в драку — злоумышленник избил женщину кулаками и палкой.

К сожалению, без помощи врачей пострадавшая скончалась от травматического шока. Осознав содеянное, мужчина потихоньку ушел из дома и попытался скрыться у своих родственников в Арцизском районе, но благодаря сотрудничеству двух полицейских подразделений правонарушителя задержали и доставили в Березовское отделение полиции меньше чем за сутки.

«Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. За совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть, злоумышленнику грозит от семи до десяти лет лишения свободы», — отметили в полиции.