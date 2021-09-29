В Одесской области подросток-живодер жестоко расправился со щенком

Подонок похвастался, что и раньше убивал животных.

Подросток в городе Рени Одесской области жестоко расправился со щенком. Живодер похвастался, что это не первая его жертва.

Соответствующее видео обнародовала зоозащитная организация UAnimals в Facebook.

На обнародованных кадрах видно подростка со щенком в руках. Животное не подает признаков жизни. Парень со всей силы пихает тельце щенка в пихту, которая росла рядом ним. Местная зоозащитница бросилась к животному.

Женщина попыталась поговорить с подростком. В ходе разговора он заявил, что ранее уже убивал животных, к примеру, утопил котенка, при этом заявив, что спас его. Кроме того, он заявил, то «никто не запретит ему убить еще нескольких кошек».

«Сейчас юристы UAnimals уже помогают волонтерке, которая нам написала, составить заявление в полицию. Мы будем прилагать все усилия, чтобы остановить эти преступления и привлечь к ответственности виновных лиц», — сообщили в сообщении.

Зоозащитники призвали украинцев обращать внимание на факты жестокого обращения с животными.

«Речь идет не только о защите животных, но и о защите людей. Большинство лиц, сознательно совершают преступления в отношении животных, склонные к жестокости также и к людям. К сожалению, в этом убеждают не только исследования, но и реальные истории, которых с каждым годом становится все больше», — отметили в организации. // УНИАН