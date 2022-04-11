У Житомирі поліцейські затримали підозрюваного у причетності до вбивства

Увечері 8 квітня на одній з вулиць міста перехожі знайшли мертвого чоловіка. Проведена експертиза засвідчила смерть незнайомця від ножового поранення. Поліцейські встановили особу загиблого, а також чоловіка, ймовірно, причетного до його травмування. Нині він затриманий.

Близько 22:40 до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, що лежав на вулиці без ознак життя з видимою травмою голови. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції ГУНП.

Правоохоронці встановили, що загиблим є 37-річний житомирянин. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи. У результаті її висновок: причина смерті — проникаюче колото-різане поранення грудної клітини.

У рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські розпочали заходи із встановлення обставин загибелі чоловіка. Так, попередньо з’ясували, що того ж дня потерпілий знаходився у квартирі знайомого, де вони разом розпивали спиртне. В якийсь момент між чоловіками виникла суперечка і 57-річний господар і завдав опонентові кілька ударів. Поранений вибіг з помешкання, але зміг пройти по вулиці лише кількасот метрів.

Під час слідчих дій у вказаній квартирі поліцейські вилучили речові докази. Призначено їх експертне дослідження.

Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Після проведення необхідних процесуальних дій вирішуватиметься питання про запобіжний захід для нього.

Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За чинним законодавством позбавлення життя іншої людини карається ув’язненням на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області