В Одесской области школьницы подрались из-за сплетен в соцсетях

В Одесской области во время перерыва двое школьниц подрались из-за распространения сплетен в соцсетях. В инциденте также приняла участие мать одной из девочек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

«Раздельнянские полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в местной школе. Инцидент между двумя ученицами и матерью одной из них произошел вчера, 16 сентября, во время перерыва. По предварительной информации, конфликт между девочками, 2005 и 2006 годов рождения, возник из-за якобы распространения сплетен в социальных сетях. Ссора переросла в драку, в которую вмешалась мать одной из участниц, которая пришла в школу за дочкой и стала случайным свидетелем происшествия», — рассказали в полиции.

Отмечается, что сейчас обе стороны обратились в полицию с заявлениями по этому поводу.

В школе работают инспекторы ювенальной превенции. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая оценка действиям каждого из участников инцидента.