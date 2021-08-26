В Одесской области за вымогательство будут судить «смотрящего» по прозвищу «Гном»

Вместе с сообщником он требовал у мужчины несуществующий долг.

В Одесской области за вымогательство будут судить «смотрящего» за городом Черноморск по прозвищу «Гном».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в Ильичевский городской суд (г. Черноморск) направлен обвинительный акт в отношении «смотрящего» и его сообщника по факту распространения преступного влияния в обществе и вымогательства (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, 36-летний мужчина по прозвищу «Гном» ранее неоднократно судим за совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений. Поддерживая «воровские традиции», он получил статус «положенца», которому «воры в законе» примерно в середине 2020 года поручили исполнять полномочия так называемого «смотрящего» в городе Черноморск Одесской области.

«Так, в период с октября 2020-го по май 2021-го мужчина вместе со своим сообщником, который также имеет связи с представителями регионального криминалитета, угрозами требовали от жителя Черноморска возврата несуществующего долга – 1 тыс. 450 долл.», — рассказали в пресс-службе.

Сообщники систематически звонили на мобильный телефон потерпевшего, назначали встречи, во время которых угрожали, применяли физическое насилие и требовали деньги.

При этом каждый раз злоумышленники устанавливали срок для передачи средств. Сейчас «Гном» и его сообщник – в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в Одессе полиция задержала «смотрящего» за городом Черноморск (Одесская обл.) и его сообщника во время вымогательства и получения несуществующего долга от потерпевшего.

Напомним, в марте в Одессе задержали «вора в законе» по прозвищу Мамука Хонский. Он провел в российских тюрьмах более 20 лет.