В Одесской области задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки

Насиловал на протяжении двух лет и запугивал — в Одесской области задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 11-летней падчерицы, – сообщает в полиции.

Правоохранителям удалось установить, что мужчина угрожал девочке, если та расскажет маме об их играх, то серьезно заболеет и умрет, либо ее посадят в тюрьму.

Задержанному объявили о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. // kekc.news