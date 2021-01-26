В Одесской области жестоко убили женщину, а тело сбросили в канал (фото)
Обнаружено тело, обмотанное веревкой и капроновой сетью.
В городе Вилково Одесской области неизвестные жестоко убили женщину и выбросили тело в водоотводный канал.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело, обмотанное веревкой и капроновой сеткой, обнаружили сегодня в водоотводном канале.
При предварительном осмотре полицейские обнаружили на теле множественные колото-резаные раны.
Правоохранители устанавливают личность убитой и злоумышленников, причастных к совершению преступления.
По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщают пользователи в социальных сетях, во вторник прохожие увидели труп, всплывший в канале, в центре города. Женщине на вид 40 лет. Ноги были связаны, на шее резаные раны. // УНИАНTweet