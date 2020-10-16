В Павлограде женщина умерла из-за неправильного диагноза терапевта

В Павлограде Днепропетровской области будут судить врача, из-за неправильного диагноза которой умерла пациентка.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Врач-рентгенолог одной из центральных городских больниц в области, имея достаточную квалификацию и опыт работы, во время просмотра флюорограммы женщины не выявила и не диагностировала имеющуюся у нее злокачественную опухоль, а в медицинской карточке больной сделала отметку, что легочные поля чистые.

В результате несвоевременного диагностирования злокачественной опухоли, женщина скончалась.

За ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей вследствие халатного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины) Павлоградская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении врача. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.