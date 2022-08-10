П’яний водій втікав на чужому авто: слідчі повідомили зловмиснику про підозру у викраденні транспортного засобу

Перебуваючи напідпитку, працівник СТО викрав автомобіль клієнта та намагався втекти від нацгвардійців. Відтепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час дії комендантської години на одному із блокпостів Святошинського району столиці військовослужбовці Національної Гвардії України подали водію автомобіля «Кіа» знак про зупинку, однак керманич його проігнорував та на великій швидкості продовжив рух далі. Аби зловмисник зупинився, нацгвардійці здійснили декілька попереджувальних пострілів у гору. Далі порушник наїхав на протитанкові їжаки, вийшов з авто та почав втікати. Військовослужбовці зловмисника затримали, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар, по прибуттю правоохоронці провели необхідні першочергові слідчі дії та встановили, що автомобіль керманичу не належить:

«Ми з’ясували, що порушник викрав автомобіль клієнта однієї із станцій технічного обслуговування, на якій він працював. Тож раніше судимого за розбійний напад жителя Київщини, 1992 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що водій перебував напідпитку з вмістом 2,12 проміле алкоголю в крові. Викрадену іномарку ми вилучили та після проведення слідчих дій повернули власниці».

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва