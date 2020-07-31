Заволодіння понад ₴3 млн. бюджетних коштів — судитимуть керівника підрозділу держпідприємства

Бориспільською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт відносно керівника одного із структурних підрозділів Київського районного центру «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2013 році між Державним підприємством з обслуговування повітряного руху України та товариством укладено договір про виконання робіт з капітального ремонту та технічного переоснащення службової і технічної будівлі на суму понад 14 млн грн.

У подальшому, між ними укладено додаткові угоди щодо зміни строків виконання робіт та їх вартості, після чого державним підприємством на рахунок товариства із бюджету безпідставно перераховано грошові кошти. Внаслідок чого, державному бюджету завдано понад 3 млн грн збитків.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області