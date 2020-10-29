В Первомайске двое парней угнали три легковушки, чтобы покататься, и бросили их в разных районах

В Первомайске полицейские разоблачили двух молодых людей, которые похищали автомобили, чтобы покататься.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

За последние три месяца в Первомайский отдел полиции поступило три заявления от граждан о незаконном завладении их автомобилями, которые были похищены возле домов. По всем фактам правоохранительными органами были открыты уголовные производства по статье 289 Уголовного Кодекса Украины и начато расследование.

Во время проведения первоочередных следственных действий оперуполномоченные криминальной полиции нашли все три похищенные автомобили брошенными в разных местах района. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили угонщиков. Ими оказались двое местных жителей 16-ти и 21-го годов, которые ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Как выяснилось, злоумышленники, договорившись, похищали ночью преимущественно легковушки марки ВАЗ, чтобы покататься.

Полицейские вернули владельцам их автомобили.

При процессуальной поддержке прокуратуры следователи сообщили одному из похитителей о подозрении в совершении угонов транспортных средств по признакам части 2 статьи 289 Уголовного Кодекса, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

В ближайшее время в отношении другого фигуранта дела по согласованию с прокуратурой также будет принято решение о подозрении в совершении преступлений.

Сейчас следственные действия продолжаются. // Преступности.НЕТ