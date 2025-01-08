В Подільському районі Києва водій спричинив тілесні ушкодження патрульному

У соцмережах шириться відео про затримання чоловіка в Подільському районі Києва: у поліції зʼясували обставини події.

Сьогодні під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Ford з державним номерним знаком, який не відповідав вимогам державних стандартів.

Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування водій поводився агресивно та намагався піти з місця події, погрожуючи патрульним фізичною розправою.

Інспектори попередили чоловіка про неправомірність таких дій, проте громадянин на зауваження не реагував та спричинив тілесні ушкодження патрульному.

Інспектори затримали чоловіка та викликали на місце слідчих.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків) ККУ.

Патрульна поліція Києва