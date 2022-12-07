У ДТЕК попередили про фейкові канали з назвою компанії (список)

Мета цих фейкових ресурсів – залучити передплатників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і при необхідності сіяти паніку.

На тлі російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України компанія ДТЕК заявила про створення росіянами десятків фейкових каналів і ботів з використанням назви компанії.

Як йдеться в повідомленні ДТЕК, мета цих фейкових ресурсів — залучити передплатників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і при необхідності сіяти паніку.

У компанії зазначили, що фейковими є такі канали:

https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot;

https://t me/dtek_svitlo;

https://t.me/DTEKinfo;

@workdonbass_bot

УНІАН