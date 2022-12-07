У ДТЕК попередили про фейкові канали з назвою компанії (список)
Мета цих фейкових ресурсів – залучити передплатників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і при необхідності сіяти паніку.
На тлі російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України компанія ДТЕК заявила про створення росіянами десятків фейкових каналів і ботів з використанням назви компанії.
Як йдеться в повідомленні ДТЕК, мета цих фейкових ресурсів — залучити передплатників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і при необхідності сіяти паніку.
У компанії зазначили, що фейковими є такі канали:
- https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot;
- https://t me/dtek_svitlo;
- https://t.me/DTEKinfo;
- @workdonbass_bot