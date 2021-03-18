В Подмосковье мужчина убил сестру из-за «непорядочности»

По предварительной версии следователей, женщина «не соответствовала его представлениям о порядочной женщине».

В Подмосковье мужчина убил свою сестру из-за того, что она часто меняла мужчин.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По предварительной версии следователей, женщина «не соответствовала его представлениям о порядочной женщине».

«Нападавшего зовут Мунир Асадов. Сегодня утром напал на свою сестру — 40-летнюю Лейлу Абасову — в Котельниках. Догнал на улице, повалил и несколько раз ударил ножом в грудь и в живот», — говорится в сообщении.

После нападения мужчина выбросил оружие в снег и убежал. Все это произошло на глазах у подростка. // УНИАН