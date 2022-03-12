У Запоріжжі чоловіка затримали за пограбування поштового відділення

43-річний раніше судимий чоловік вдерся до службового приміщення поштового відділення та заволодів 50 тисячами гривень, призначеними для виплати пенсій. Його затримали в порядку ст.208 КПК України та повідомили про підозру.

10 березня до відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про скоєння грабежу в поштовому відділенні Шевченківського району міста.

В обідній час у приміщення забіг чоловік, переліз через огорожу робочої зони листоноші та відкрито заволодів близько 50 тисячами гривень. Гроші призначалися для виплати пенсій.

Співробітники пошти намагалися затримати зловмисника, однак він вибіг на вулицю, накинув на вхідні двері навісний замок, чим заблокував вихід з приміщення.

Поліцейські провели низку оперативно-пошукових заходів та спільно із небайдужими громадянами викрили місцезнаходження зловмисника. Встановлено, що він перебуває у розшуку за розбій. В момент виявлення, місцеві жителі, обурені вчинком чоловіка у важкий воєнний час, ладні були вдатися до самосуду.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені грошові кошти вилучили.

Слідчим поліції фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 «Грабіж» Кримінального Кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, що відповідно до останніх змін в законодавстві, посилено відповідальність за корисливі злочини, вчинені в умовах надзвичайного або воєнного стану. Наразі санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Запорізької області