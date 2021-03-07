В Подмосковье мужчина убил тетку, ее внучку и двоих внуков

Погибли два близнеца и их старшая сестра

Первые подробности страшного убийства женщины и троих детей стали известны «МК». Трагедия произошла в воскресенье вечером на улице Степана Морозова.

Тела обнаружили в 18.40. Погибшая женщина 45-летняя Татьяна Крутова. Дочь женщины оставила ей двоих детей, двухлетних близнецов, Диму и Мишу, и 8-летнюю дочь Веронику. Вечером она пришла домой, но не смогла попасть в квартиру. Вскрывшие дверь спасатели обнаружили тела с ножевыми ранениями.

За совершение преступления задержан Сергей Морозов, 32 лет от роду. Ранее он лечился в психбольнице. Задержанный — племянник убитой Крутовой.