В Подмосковье следователь убил и расчлененил приятеля, который слишком долго не отдавал долг

По предварительным данным, само убийство произошло ещё в начале марта.

10-го числа сотрудники полиции обнаружили человеческую ногу в мусорном контейнере в Подольске.

Спустя две недели удалось выйти на подозреваемого и в ночь на 25 марта его задержали. Им оказался местный следователь-стажёр МВД.

После задержания мужчина рассказал и о причинах убийства: друг якобы не отдавал ему 150 000 рублей долга.

После убийства следователь решил избавиться от тела, расчленив его и выкинув по частям. // Baza