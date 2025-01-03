«Мільйонний хабар для ОГПУ»: винесено вирок експрокурору та його поплічнику

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватими колишнього начальника одного з відділів Офісу генпрокурора та ще одну особу, яка виступала посередником у кримінальному провадженні щодо спроби підкупу прокурорів ОГП.

Про це повідомили ВАКС, САП, співрозмовник УП, обізнаний із процесом

Йдеться про справу 2022 року та вирок експрокурору Олегу Гальченко-Авілову та пособнику Ігорю Осиповичу.

Їх викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди й пособництві в її наданні начебто керівництву Офісу генерального прокурора за прийняття у кримінальному провадженні рішення про повернення 4 дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), вилучених у ході обшуків, і подальше закриття провадження.

На засіданні 3 січня Гальченко-Авілову суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 6,5 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. Суд також конфіскував 60 100 доларів.

ВАКС позбавив вказану особу класного чина – старший радник юстиції.

Застосований до експосадовця запобіжний захід у виді застави у розмірі 448 228 грн залишили в силі до набрання вироком законної сили.

Осиповичу присудили позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією половини належного йому майна.

Застосований до нього запобіжний захід у виді застави у розмірі 198 480 грн суд залишив в силі до набрання вироком законної сили.

Обом обвинуваченим заборонено залишати без дозволу суду межі Київської області до набрання вироком законної сили.

Вказано, що вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.