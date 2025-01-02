У Києві судитимуть групу медпрацівників, посередників та клієнтів-ухилянтів, яким за $5-8 тис. допомагали отримати документи про непридатність до військової служби

Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора та старшої медсестри комунальної поліклініки, лікаря-хірурга одного з медзакладів столиці, завідувача ендокринологічного відділення лікарні та трьох посередників, які допомагали чоловікам отримати довідки про непридатність до військової служби, що дозволяло перетнути державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Також судитимуть шістьох військовозобов’язаних чоловіків, які скористались послугами цих медпрацівників з оформлення завідомо неправдивих медичних довідок про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку, з метою незаконного перетину державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ст. 336 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що оформити такі документи коштувало від 5 до 8 тисяч доларів США. Надалі їх використовували для отримання завідомо неправдивого висновку ВЛК про непридатність до військової служби, оформлення фіктивних груп інвалідності та визнання неприданими для військової служби з виключенням з обліку у ТЦК та СП міста Києва та Київської області.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі Деснянського управління поліції м. Києва за оперативного супроводу Головного управління Департаменту захисту Національної державності СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури