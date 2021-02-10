Сумські патрульні затримали ймовірного ґвалтівника (відео)

8 лютого, близько 22 години 30 хвилин, патрульні отримали повідомлення про зґвалтування в одній із квартир на вулиці Романа Атаманюка. За лічені хвилини вартові порядку приїхали на місце та піднялися до помешкання.

Двері відчинила сусідка, яка й повідомила про подію на лінію 102.

Вона розповіла інспекторам, що почула крики з квартири поверхом нижче. Спускаючись сходами, громадянка побачила чоловіка. Він чимдуж вибіг із цієї ж квартири та кинувся навтьоки. У помешканні, заявниця побачила жінку. Вона сиділа на підлозі — плакала та прохала допомогти. Як вона сама пояснила, її зґвалтував колишній хлопець.

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Патрульні відразу ж передали інформацію про місце перебування ймовірного порушника інспекторам роти тактико-оперативного реагування (ТОР). За пів години вони затримали 23-річного чоловіка за місцем його мешкання.

На місце події патрульні викликали швидку та слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) ККУ.

Патрульна поліція Сумської області