В подмосковной многоэтажке обнаружили тело женщины в хозяйственной сумке
Главк СКР по Московской области проводит расследование уголовного дела по статье «Убийство» по факту обнаружения тела женщины.
Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, накануне в Люберцах в пожарном отсеке многоэтажного дома была обнаружена хозяйственная сумка, в которой оказалось упаковано тело женщины. Личность жертвы сейчас устанавливается.
С места происшествия также изъяты нож и иные предметы. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Причастного к преступлению ищут. // МКTweet