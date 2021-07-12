В подмосковной многоэтажке обнаружили тело женщины в хозяйственной сумке

Главк СКР по Московской области проводит расследование уголовного дела по статье «Убийство» по факту обнаружения тела женщины.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, накануне в Люберцах в пожарном отсеке многоэтажного дома была обнаружена хозяйственная сумка, в которой оказалось упаковано тело женщины. Личность жертвы сейчас устанавливается.

С места происшествия также изъяты нож и иные предметы. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Причастного к преступлению ищут. // МК