В Подольске кассир банка годами присваивала средства со счетов клиентов

Кассир банка в Подольске, пользуясь служебным положением, в течение двух лет снимала средства со счетов клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В результате пострадали более двадцати человек. Недостача в размере 130 тысяч гривен выявили во время ревизии, проведенной в банке по многочисленным обращениям клиентов.

Действия кассира квалифицированы по частям 1 и 3 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Несмотря на то, что обвиняемая уже на этапе досудебного расследования возместила нанесенный ущерб, в ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд. Ей грозит ограничение либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. // odessitua.com