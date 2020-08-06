В поезде Ровно–Киев–Николаев пассажир разбил стекло и угрожал полиции ножом
Правоохранители усмирили дебошира.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В ведомстве заявили, что во время патрулирования поезда № 122 сообщением Ровно–Киев–Николаев в полицию охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло.
Правоохранители обратили внимание на мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.
В полиции заявили, что во время допроса, мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал угрожать.
Правоохранители усмирили дебошира и передали его коллегам-полицейским из Черкасской области. // БуквыTweet