В поезде Ровно–Киев–Николаев пассажир разбил стекло и угрожал полиции ножом

Правоохранители усмирили дебошира.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ведомстве заявили, что во время патрулирования поезда № 122 сообщением Ровно–Киев–Николаев в полицию охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло.

Правоохранители обратили внимание на мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.

В полиции заявили, что во время допроса, мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал угрожать.

Правоохранители усмирили дебошира и передали его коллегам-полицейским из Черкасской области. // Буквы