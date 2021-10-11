В Польше украинец напал с ножом на жену и сына

В Польше украинец, напавший на своего семилетнего сына и жену с ножом, признался в содеянном. Его проверят на вменяемость.

Об этом пишет польское издание se.pl.

По словам 27-летнего Дмитрия Т., он хотел убить сына Максима и жену Анастасию, чтобы «защитить свою семью от чего-то еще худшего».

В тот день он пошел на кухню, выпил стакан воды, после чего взял нож и напал на родных.

Он рассказал, что семье угрожала «какая-то группа, которая должна была посадить их в тюрьму, забрать ребенка и все, что у них было». Поэтому он решил убить их, а затем покончить с собой.

Он несколько раз ударил себя ножом в грудь, после чего выпрыгнул со второго этажа.

Прокуратура уже предъявила украинцу обвинения в убийстве сына и покушении на убийство жены.

Эксперты проверят, был ли он вменяемым на момент совершения преступления. Ему грозит пожизненное заключение. // УНИАН