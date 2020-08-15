На Днепропетровщине 15-летний подросток ограбил 11-летнего мальчика

В Кривом Роге подросток ограбил 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на ГУ НП в Днепропетровской области.

13 августа в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 11-летнего сына ограбили на улице. В ходе следственных действий правоохранители задержали 15-летнего подростка. Стражи порядка установили, что он выхватил из рук ребенка сумку с телефоном и убежал. После чего заложил сотовый в ломбард.

По данному факту открыто уголовное произвосдтво по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 4-х лет тюрьмы.