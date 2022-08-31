У Польщі розкрили жорстоке вбивство українки

У Польщі розкрили жорстоке вбивство громадянки України, яке сталося ще 5 березня цього року в Оструві-Великопольському.

Як повідомляє місцеве видання, 57-річний громадянин України завдав жінці 20 ножових поранень. Районна прокуратура направила обвинувальний акт до суду. Тільки тепер стали відомі подробиці цього жорстокого злочину.

«На підставі доказів, у тому числі висновків експертів, встановлено, що 5 березня чоловік діяв з прямим умислом та вбив громадянку України. Зловмисник завдав не менше 20 ударів ножем довжиною 12 сантиметрів і шириною 2 сантиметри. Удари завдано в область грудної клітини, що призвело до смерті потерпілої. Основним мотивом стали ревнощі через те, що потерпіла не зустрілася з 57-річним чоловіком. Одного дня після повернення з роботи українець прийшов до подруги додому і сказав їй, ніби він має телефонний дзвінок з України, на який та повинна відповісти. Коли жінка вийшла, зловмисник кинувся на неї».

Злочинець намагався втекти, але був затриманий працівниками поліції. Експерти заявили, що він тепер відповідатиме за вбивство 48-річної жінки сповна. // Вікторія МИКИТЮК, «ФАКТИ»