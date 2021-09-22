В Полтаве задержали мужчину, который устроил стрельбу и похитил женщину

В Полтаве сегодня днем мужчина напал на женщину, устроил стрельбу, посадил ее в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию и местное издание «Полтавщина» .

По словам очевидцев, женщина покупала кофе в киоске, когда к ней подошел мужчина и устроил ссору. Затем нападавший несколько раз выстрелил в воздух и схватил женщину за сумку, но она ее не отдавала. Затем злоумышленник затащил женщину в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

В результате стрельбы, которая произошла в центре города, ранения получил прохожий 1990 года рождения. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

О происшествии правоохранителям сообщила продавщица. Полицейские нашли автомобиль нападавшего на заправке в Кременчуге и задержали его.

«В салоне автомобиля, кроме правонарушителя, находилась женщина, 1996 года рождения. Вероятно именно эту женщину он заставил сесть в транспортное средство в Полтаве» — отметили в полиции.

Полиция сейчас решает вопрос об открытии дела по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и похищения человека. Нападавшему грозит до 7 лет лишения свободы.