В Прикарпатье подросток хотел убить всю свою семью ради интереса»

В Ивано-Франковской области 15-летний подросток убил своего дедушку и серьезно ранил бабушку, после чего сообщил о преступлении в полицию.

Как сообщает в Telegram «Департамент карного розшуку», ЧП в Прикарпатье произошло 1 сентября. Правоохранители, прибывшие в дом к подростку, обнаружили мертвым 72-летнего мужчину и тяжело раненную 69-летнюю женщину, которая сейчас находится в реанимации.

Внук напал на своих родственников с молотком и острыми предметами — к преступлению он готовился загодя, набираясь «опыта» в «профильных» группах в соцсетях.

«После совершения преступления юноша „отчитался“ в Telegram-канале и выложил фотографии. Еще и подписал: „Дабл кил готов. Начал с бабы с дедом, еще семеро“ (подросток был уверен, что его бабушка тоже погибла, — Авт.). Жить ему было „грустно“ и парень захотел убить всю семью. Ради интереса. Вот такое кровавое развлечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала парень разыскивал в соцсетях каналы с постами о насилии и убийствах, а потом создал свой канал. Полицейские теперь устанавливают администраторов уже заблокированных ресурсов для привлечения их к ответственности. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»