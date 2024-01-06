До 5 років позбавлення волі загрожує жителю Уманщини, який ухилився від призову

За процесуального керівництва прокурорів Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного із сіл Уманського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 52-річний чоловік, перебуваючи на військовому обліку, умисно, без поважних причин не з’явився до підрозділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, попри те, що був завчасно попереджений. Тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури