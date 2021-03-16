В Пурпурівцях чоловіка підозрюють у вбивстві дружини

В Пурпурівцях працівники затримали 43-річного місцевого жителя за підозрою у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень цивільній дружині.

В поліції кажуть, що за попередніми даними слідства нетверезий чоловік побив співмешканку, яка померла за декілька годин. Наразі підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання, де він перебуватиме до обрання запобіжного заходу.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, загиблу за місцем проживання виявив її брат, який і повідомив правоохоронців. На тілі потерпілої криміналісти виявили ознаки насильницької смерті. За висновками судово-медичної експертизи, жінка померла від численних пошкоджень внутрішніх органів.

На підставі зібраних на місці злочину речових доказів та показів очевидців під підозру потрапив співмешканець потерпілої. Попереднім досудовим розслідування вставлено, що затриманий, перебуваючи в нетверезому стані, спровокував конфлікт з співмешканкою та побив її. Через кілька години 44-річна жінка померла, — повідомляють у поліції.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. // vitatv.com.ua