В путінсько-гундяївській РПЦ визначили нових кураторів для роботи по Україні

Влада держави-агресора росії продовжує спроби розхитати єдність українського суспільства. Для реалізації політичних інтересів рф в Україні кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей “русского міра” в Україні.

До цього переліку увійшли:

митрополит антоній (антон юрьєвіч сєврюк) — голова відділу зовнішніх церковних зв’язків рпц, наближений до патріарха кіріла. Має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси кремля під виглядом церковної дипломатії.

митрополит діонісій (пьотр ніколаєвіч порубай) — митрополит омський і таврійський, активний пропагандист кремлівської ідеології та концепції “русского міра”.

митрополит павєл (ґєоргій васільєвіч пономарьов) — патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу рпц у країнах ближнього зарубіжжя.

митрополит варсонофій (анатолій владіміровіч судаков) — голова санкт-петербурзької митрополії, тісно пов’язаний із силовими структурами рф. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.

Перелічені так звані “церковні діячі” мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, керівний центр яких знаходиться на росії, та іншими проросійськими елементами в Україні, передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах кремля.

Під прикриттям “релігійної співпраці” рпц продовжує виконувати функції інструмента гібридного впливу росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.

Головне управління розвідки МО України