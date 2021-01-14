В районе границы с Россией задержан насильник 10-летнего ребенка

Он провел в бегах больше года, и намеревался навсегда покинуть Украину.

В шести километрах от границы с Российской Федерацией, а Юнаковке Сумской области, пограничники и полицейские задержали 43-летнего жителя Волынской области, который с 2019 года находился в международном розыске за совершение изнасилования малолетней девочки.

По данным следствия, подозреваемый в течение 2018-2019 года систематически насиловал и развращал 10-летнюю дочь сожительницы. Когда о его педофильских склонностях узнали, он подался в бега.

Задержали подозреваемого, когда он направлялся к границе с соседним государством. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. // Головна