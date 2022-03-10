В результате изоляции Рунета в Украине исчезли интернет-мошенники

За последнее время резко сократилось количество интернет-мошенников. Это отмечают пользователи международных интернет-платформ, а также специалисты по кибербезопасности Украины. Причина: основным поставщиком киберпреступников в интернете являлась Российская Федерация.

Бывший главред российского интернет-издания Компьютерра, а ныне оппозиционный журналист и блогер Андрей Шипилов, обратил внимание на то, что на фейсбуке резко исчезла вся мошенническая реклама.

Причина этого, по словам Шипилова, в том, что в результате санкций резиденты РФ потеряли возможность оплачивать рекламные кампании российскими банковскими карточками.

Комментаторы из различных европейских стран отмечают под данным постом, что аналогичная ситуация наблюдается и на других интернет-ресурсах, например, Youtube, где всевозможных мошенников и «инфоцыган» вытеснили волонтерские и гуманитарные проекты.

Ранее мы неоднократно отмечали в публикациях, что большинство фишинговых и мошеннических сайтов, в силки которых попадают Украинцы, зарегистрированы и хостятся в России, и, скорее всего, являются разработкой россиян, а также жителей неподконтрольных территорий, которые выбрали Украину своим полем деятельности, чтобы их действия оставались безнаказанными.

В феврале количество подобных ресурсов, выявленных и заблокированных украинскими специалистами по кибербезопасности, также резко сократилось. Согласно данным «черного списка ЕМА», в феврале таких сайтов было выявлено всего 2, против 29 в январе.

И это немного удивительно, поскольку Российская Федерация начала вводить ограничения на доступ к иностранным ресурсам лишь спустя неделю военной кампании против Украины. К таким мерам руководство страны-агрессора было вынуждено прибегнуть, чтобы скрывать от граждан правду о войне против Украины и подавать информационную картинку «в правильном свете».

Предположительно, руководство РФ начало производить подготовительные действия, направленные на информационную изоляцию «чебурнета» от внешних интернет-ресурсов заранее, еще до начала интервенции в Украину. Еще одна возможная причина – блокировка российских интернет-ресурсов в самой Украине, в результате чего потенциальным «жертвам» был отрезан доступ к опасным ресурсам. // internetua.com