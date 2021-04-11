В результате ссоры со стрельбой в Киеве пострадали два человека

В Киеве в ночь на 11 апреля на проспекте Григоренко произошла стрельба. Между отдыхавшими мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них достал предмет, похожий на пистолет и произвел несколько выстрелов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Вартові Еспресо».

«Травмы получили два человека. Они были госпитализированы», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, были опрошены возможные свидетели. // «ФАКТЫ»