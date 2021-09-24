В результаті стрілянини у кафе на Львівщині поранили чоловіка

У Червонограді Львівської області сталася стрілянина в кафе. Її влаштували відвідувачі, між якими виник конфлікт.



Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

“Правоохоронці встановили особи учасників конфлікту – обидва мешканці райцентру віком 34 та 52 роки”, – йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що постріли здійснив молодший з чоловіків, травмувавши старшого, у якого медики діагностували, зокрема, “забійну рану лобної та тім’яної ділянки голови”.

З місця події поліцейські вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет, який скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. // Діло