В результаті теракту біля ТЦК в Кам’янець-Подільському загинула людина, яка принесла вибухівку

Під час вибуху біля будівлі ТЦК і СП в Кам’янець-Подільському (Хмельницькая обл.) загинула людина, яка принесла вибухівку, заявляє глава Нацполіції Іван Вигівський.

“Тільки на цей рік маємо вже 9 таких фактів. Останній – сьогодні о 13.00 в Кам’янець-Подільському Хмельницької області.

Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу і в ту ж мить стався вибух. Є потерпіли 4 особи. Особа, яка чинила цей злочин, загинула”, – повідомив на брифінгу в Києві глава Нацполіції Іван Вигівський.

За підривами біля приміщень ТЦК та СП, замахами на вбивство поліцейських стоять спецслужби РФ, мета яких – дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві на негативному ставленні до Сил безпеки та оборони, підкреслює глава Національної поліції України.

“Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони”, – сказав Вигівський. // Інтерфакс-Україна